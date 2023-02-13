Іспанія

Каталонський клуб збереже свого вихованця.

Барселона довгий час працювала над подовженням контракту з Серхіо Роберто та нарешті досягла свого, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Нова угода між каталонським клубом та півзахисником розрахована до літа 2024 року. Барселона готу. усі відповідні документи.

Стверджується, що велику роль в перемовинах велику роль відіграв Хаві. Він наполягав, щоб гравець залишився в команді.

Зазначимо, що цього сезону на рахунку хавбека два голи у 12 матчах елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Серхі Роберто погодився на зниження зарплати..