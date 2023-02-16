Іспанія

За історію Реала лише один гравець забивав у чемпіонаті більше за француза.

Мадридський Реал напередодні провів домашню гру проти Ельче в рамках двадцять першого туру іспанської Ла Ліги.

Реал Мадрид — Ельче 4:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

"Галактікос" розгромили суперників із рахунком 4:0, завдяки дублю з пенальті від Каріма Бензема, а також м’ячам Марко Асенсіо та Луки Модрича.

Як підрахували статистичні портали після фінального свистка, французький голеадор "вершкових" записав на свій рахунок уже 229 гол у професійній кар’єрі за часи виступів у Ла Лізі.

За цим показником Бензема випередив легендарного Рауля Гонсалеса Бланко, який 228 разів уражав ворота суперників, а також упритул наблизився до ще однієї легендарної постаті Реала — нападника Кріштіану Роналду.

Однак переслідувати здобутки португальця Каріму доведеться ще дуже довго, бо Роналду свого часу настріляв 311 результативних пострілів.

Наступний матч мадридський Реал проведе в гостях у Осасуни.