Італія

Італієць незадоволений роботою суддів.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над ЧФР Клуж (1:0) у першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій.

"Цього вечора багато для нас йшло не так, але ми все одно перемогли. Ймовірно, у повних складах все склалося б ще краще.

Щодо суддівської роботи загалом, я можу лише сказати, що це просто немислимо для єврокубкового матчу", — сказав Саррі.

Нагадаємо, римляни вирвали перемогу в меншості. На 15-й хвилині видалили Патріка.

До речі лідер Лаціо Педро провів 700-й матч у кар'єрі.