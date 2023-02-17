Італієць незадоволений роботою суддів.
Мауріціо Саррі, GETTY IMAGES
17 лютого 2023, 13:25
Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над ЧФР Клуж (1:0) у першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій.
"Цього вечора багато для нас йшло не так, але ми все одно перемогли. Ймовірно, у повних складах все склалося б ще краще.
Щодо суддівської роботи загалом, я можу лише сказати, що це просто немислимо для єврокубкового матчу", — сказав Саррі.
Нагадаємо, римляни вирвали перемогу в меншості. На 15-й хвилині видалили Патріка.
До речі лідер Лаціо Педро провів 700-й матч у кар'єрі.