Футзал

Півфінал чемпіонату Європи відбувся 4 лютого 2022 року.

Контрольно-етичний та дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував УАФ на 20 тисяч євро за поведінку українських вболівальників під час матчу проти росії на ЧЄ-2022 з футзалу. Про це повідомляє NEXTA Live.

За інформацією джерела, УАФ отримала штраф за провокаційні та образливі кричалки на адресу російської сторони.

Під час півфінального матчу ЧЄ-2022 проти країни-агресора, українські фанати співали пісні "Путін – х###о" та "Бий москаля".

Нагадаємо, Євро-2022 для збірної України закінчилося невдалим матчем за третє місце у турнірі проти Іспанії (1:4).