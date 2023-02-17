Український вінгер отримав місце в основі.
Віктор Циганков, фото getty images
17 лютого 2023, 21:00
Жирона в рамках поєдинку двадцять другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє проти Альмерії.
Головний тренер команди Мічел довірив місце в стартовому складі команди українському новачку Віктору Циганкову.
Зазначимо, що до цього колишній футболіст Динамо двічі виходив на заміну в Ла Лізі, сумарно відігравши 39 хвилин.
Нагадаємо, матч Жирона — Альмерія розпочнеться о 22:00. Слідкуйте за основними подіями гри на нашому сайті.