Жирона в рамках поєдинку двадцять другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє проти Альмерії.

Головний тренер команди Мічел довірив місце в стартовому складі команди українському новачку Віктору Циганкову.

Зазначимо, що до цього колишній футболіст Динамо двічі виходив на заміну в Ла Лізі, сумарно відігравши 39 хвилин.

Нагадаємо, матч Жирона — Альмерія розпочнеться о 22:00. Слідкуйте за основними подіями гри на нашому сайті.