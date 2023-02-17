Іспанія

Український хавбек відкрито висловився про війну з росією.

Вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков прокоментував події, що відбуваються в Україні під час війни з країною-терористом – росією.

"Усі у світі знають, що в Україні війна. Різниця між тим, що було до та під час війни — дуже велика. В Україні зараз немає нормального життя. В людей немає води, немає світла, нічого немає.

Кожна публічна людина може допомогти усім, що в її силах. Казати світові, що відбувається, щоб світ міг побачити. Ми маємо це робити.

Якщо чесно, все життя хотів грати в Європі, в найкращих лігах та найкращих клубах, але лише зараз мені це вдалося. Команда, тренери, лікарі — усі прекрасні. Усі привітали мене дуже тепло. Тож зараз це найкраще місце, щоб грати", — сказав Циганков в ефірі LaLigaTV.

Нагадаємо, Циганков перебрався до Жирони у зимове трансферне вікно з Динамо за п'ять мільйонів євро. Його контракт з іспанським клубом розрахований до літа 2027 року.

У складі Жирони Циганков провів два поєдинки, у яких відіграв на полі 39 хвилин без результативних дій.

Свій найближчий матч Жирона проведе сьогодні, 17 лютого, проти Альмерії в іспанській Ла Лізі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.