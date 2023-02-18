Іспанія

Бельгійський голкіпер поновився після травми.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа потрапив у заявку на майбутній матч іспанської Ла Ліги проти Осасуни. Про це повідомляє прес-служба "вершкових".

Таким чином Куртуа відновився після травми, через яку пропустив Клубний чемпіонат світу, де його заміняв українець Андрій Лунін.

Також зазначимо, що у заявку не потрапили півзахисник Тоні Кроос та нападник Карім Бензема.

Нагадаємо, матч Осасуна — Реал відбудеться сьогодні, 18 лютого, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.