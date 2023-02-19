Іспанія

Керманич Реала прокоментував успіх команди в чемпіонаті Іспанії.

Мадридський Реал напередодні в рамках двадцять другого туру іспанської Ла Ліги здобув перемогу над Осасуною.

Осасуна — Реал 0:2 Відео голів та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення гри розповів про власні враження щодо побаченого на полі.

"Сьогодні ми вирішили атакувати більш прямолінійно, і це мало свої позитивні наслідки. Хоча те, що ми зробили в другому таймі, можна було зробити ще в першому — вертикальні передачі можна віддавати трохи раніше.

Але мені дуже сподобалася міцність команди. Нам удалось показати змістовну гру в ситуації, коли було потрібно саме вигравати, щоб зберегти інтригу в чемпіонських перегонах. Ми зробили це, тому залишили цей стадіон щасливими.

Вінісіус — фантастичний гравець, він просто не зупиняється, вражаючий футболіст. Його протести перед перервою були пов’язані з тим, що він не погоджувався з фолом, який був за 20 метрів до штрафного. Він сказав мені, що це був фол останньої надії, але арбітр вирішив свистіти про перерву.

На мій погляд, суддя провів хорошу гру, добре судив. Я поважаю роботу арбітрів", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч мадридський Реал проведе в гостях в англійського Ліверпуля в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.