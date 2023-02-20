Іспанія

Захисник Барселони прокоментував перемогу над Кадісом.

У рамках двадцять другого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на власному полі здолала Кадіс.

Барселона — Кадіс 2:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри центральний захисник "блаугранас" Ерік Гарсія розповів про виступ своєї команди.

"Було дуже важливо почати цю гру належним чином, адже останнім часом це нам дорого коштувало саме в матчах проти Кадіса. Ми були уважні й використали ці п’ять хвилин наприкінці першого тайму, знявши всі питання. У другому таймі ми поводили себе не найбільш упевненим у собі чином, але ми все одно домінували в півзахисті.

Ми всі усвідомлюємо якість нашого поточного складу — мої партнери по команді працюють дуже добре. Коли за таких умов тобі випадає нагода зіграти, настає момент кинути виклик сумнівам тренера в тобі. На це потрібно дуже довго чекати, і то ми всі хочемо показати, що ми перебуваємо в складі команди для того, щоб боротись.

На тренуваннях я викладаюсь на 100%, бо хочу показати всім, що якщо мені дадуть можливість, я нею скористаюсь.

У матчах чемпіонату, що залишились до кінця сезону, ми маємо йти до останнього заради чергових трьох здобутих балів. Я дуже чекаю на гру проти Реала, бо після неї ми точно зможемо сказати, у якому статусі перебуваємо", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч каталонська Барселона зіграє в гостях проти Манчестер Юнайтед у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.