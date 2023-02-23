Іспанія

Клуб хоче отримати чималу суму грошей за досвідченого виконавця.

Французький атакувальний півзахисник Набіль Фекір свого часу вирушив до іспанської Ла Ліги з розташування французького Ліона за відносно скромні, як для його тодішнього статусу, 19,75 млн євро, які погодився заплатити за нього севільський Бетіс.

Із того моменту минуло вже три з половиною роки, а вже 29-річний виконавець устиг навіть на початку 2022 року підписати новий контракт із клубом строком до 2026 року.

Таким чином Фекір залишився одним із головних активів "зелено-білих", і вже найближчим часом севільський колектив може добряче заробити на його продажу.

І якщо раніше Бетіс було важко вмовити продати француза, то під час цьогорічної літньої трансферної кампанії клуб власноруч встановить цінник на свого футболіста.

40 млн євро — саме стільки, згідно з даними французької преси, хоче отримати севільський колектив.

Наразі Фекіра пов’язують із можливим трансфером до Манчестер Юнайтед та Ньюкасла.

У поточному сезоні Набіль відіграв 19 матчів, забивши шість голів та віддавши три гольові передачі.