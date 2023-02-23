Іспанія

Каталонці хочуть посилити склад.

Барселона вже працює над комплектуванням складу на майбутній сезон та хоче підсилити атакувальну ланку.

Як повідомляє видання As, "синьо-гранатові" претендують на підписання ексгравця Реала Такефусу Кубо, який наразі виступає за Реал Сосьєдад.

Зазначимо, що в цьому сезоні японський вінгер відіграв 26 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та сімома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал Мадрид залишив за собою 50% прав на Такефусу Кубо після його продажу до Сосьєдаду.