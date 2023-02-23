Каталонці хочуть посилити склад.
Такефуса Кубо, getty images
23 лютого 2023, 18:30
Барселона вже працює над комплектуванням складу на майбутній сезон та хоче підсилити атакувальну ланку.
Як повідомляє видання As, "синьо-гранатові" претендують на підписання ексгравця Реала Такефусу Кубо, який наразі виступає за Реал Сосьєдад.
Зазначимо, що в цьому сезоні японський вінгер відіграв 26 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та сімома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал Мадрид залишив за собою 50% прав на Такефусу Кубо після його продажу до Сосьєдаду.