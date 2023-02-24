Іспанія

Вінгер пропустить невідомий строк.

Барселона лише нещодавно вилетіла з Ліги Європи після поразки від Манчестер Юнайтед, проте погані новини для каталонців не завершились.

Як повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових", травму отримав вінгер команди Ансу Фаті.

Стверджується, що молодий гравець отримав забій лівого коліна під час сьогоднішнього тренування.

Строк відновлення футболіста залишається невідомим.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона може продати Фаті, але тільки за величезну пропозицію.