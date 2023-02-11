Іспанія

Оперативна реакція тренера каталонців на останні чутки.

У січні Барселона виставила Фаті на трансфер, проте вихованець клубу таки залишився у столиці Каталонії. Днями ж з'явилася інформація про інтерес до 20-річного футболіста з боку трьох англійських клубів.

Втім, головний тренер "блаугранас" Хаві чітко дав зрозуміти, що розраховує на молоде дарування.

"Ансу Фаті не продається, як і всі інші зараз. Не час говорити про трансфери. Я довіряю Ансу Фаті у теперішньому і майбутньому, він наш гравець", — передає слова легенда "синьо-гранатових" авторитетний журналіст Фабріціо Романо у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні на рахунку іспанця доволі сумна статистика — 3 голи та 3 асисти у 20 матчах Ла Ліги. У Лізі чемпіонів Ансу м'ячами не відзначався.

