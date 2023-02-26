Іспанія

Автогол Субельдії приніс до активу "кажанів" три очки.

У рамках 23 туру іспанської Ла Ліги Валенсія здобула мінімальну перемогу над Сосьєдадом.

Переможця протистояння визначив єдиний автогол Субельдії на 40-й хвилині, який приніс до активу "кажанів" три очки.

Цікаво, що до цього Валенсія не перемагала у чемпіонаті Іспанії вісім поєдинків поспіль.

Валенсія — Реал Сосьєдад 1:0

Гол: Субельдія, 40 (АГ)

Валенсія: Мамардашвілі – Фульк'є, Пауліста (Джемерт, 46), Діахабі, Тоні Лато (Васкес, 77) – Муса (Моріба, 78), Гільямон, Алмейда – Кастільєхо (Коррея, 63), Дуро, Самуел Ліно

Реал Сосьєдад: Реміро — Барренечеа (Сола, 46), Субельдія, Ле Норман, Ріко (Муньос, 63) — Браїс Мендес (Ільярраменді, 73), Субіменді, Меріно — Кубо (Карлос Фернандес, 73), Серлот, Оярсабаль

Попередження: Фульк'є, Муса, Кастільєхо, Тоні Лато, Мамардашвілі — Субіменді, Ріко