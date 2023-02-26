Автогол Субельдії приніс до активу "кажанів" три очки.
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26 лютого 2023, 00:11
У рамках 23 туру іспанської Ла Ліги Валенсія здобула мінімальну перемогу над Сосьєдадом.
Переможця протистояння визначив єдиний автогол Субельдії на 40-й хвилині, який приніс до активу "кажанів" три очки.
Цікаво, що до цього Валенсія не перемагала у чемпіонаті Іспанії вісім поєдинків поспіль.
Валенсія — Реал Сосьєдад 1:0
Гол: Субельдія, 40 (АГ)
Валенсія: Мамардашвілі – Фульк'є, Пауліста (Джемерт, 46), Діахабі, Тоні Лато (Васкес, 77) – Муса (Моріба, 78), Гільямон, Алмейда – Кастільєхо (Коррея, 63), Дуро, Самуел Ліно
Реал Сосьєдад: Реміро — Барренечеа (Сола, 46), Субельдія, Ле Норман, Ріко (Муньос, 63) — Браїс Мендес (Ільярраменді, 73), Субіменді, Меріно — Кубо (Карлос Фернандес, 73), Серлот, Оярсабаль
Попередження: Фульк'є, Муса, Кастільєхо, Тоні Лато, Мамардашвілі — Субіменді, Ріко