Іспанія

Тренера "галактікос" задоволений грою юного уругвайця.

Суботнє мадридське дербі між Реалом та Атлетіко закінчилося з рахунком 1:1. Рятівній гол "галактікос" на свій рахунок записав юний вихованець клубу Альваро Родрігес, який вийшов у складі основної команди вдруге.

"Альваро Родрігес буде гравцем основної команди наступного сезону. Такого гравця, як він, у нас немає. Я поговорю з Раулем про Альваро. Він буде грати за нас і за Кастілью цього сезону", — передає слова італійця його співвітчизник Фабріціо Романо у своєму Твіттері.

Відзначимо, що 18-річний уродженець Каталонії з уругвайським паспортом став наймолодшим автором голу в El Derbi madrileño.