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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 25 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 25 лютого:

Реал у мадридському дербі проти Атлетіко здобув тільки нічию, чому дуже зраділа каталонська Барселона.

Португальський нападник Кріштіану Роналду продовжує вражати своєю майстерністю Саудівську Аравію — хет-трик в грі проти Дхамка.

Андрій Ярмоленко та Сергій Ребров у складі Аль-Айну програли матч за Суперкубок ОАЕ Шарджі.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.