Мадридський Реал та мадридське Атлетіко в El Derbi madrileño поділили очки — 1:1.

Незважаючи на те, що команді Дієго Сімеоне грала у меншості, саме вони відкрили рахунок. Точний удар вдався Хіменесу.

Але за сім хвилин Реал зміг відповісти своїм голом. Уругвайський нападник Альваро Родрігес, який вийшов на 77 хвилині, головою зрівняв рахунок.

Відео голів матчу Реал — Атлетіко

Таким чином, у віці 18 років та 226 днів, він став наймолодшим автором голу у мадридському дербі між Реалом та Атлетіко.

1 — At 18 years and 226 days, Álvaro Rodríguez has become the youngest player to score in a derby between Real Madrid and Atlético de Madrid in LaLiga in the 21st century, surpassing Gonzalo Higuaín's previous record set in 2007 (19 years and 76 days). Impact. pic.twitter.com/dFVIDhtVbR