Футболіст врятував Реал від поразки.
Альваро Родрігес, Getty Images
25 лютого 2023, 23:30
Мадридський Реал та мадридське Атлетіко в El Derbi madrileño поділили очки — 1:1.
Незважаючи на те, що команді Дієго Сімеоне грала у меншості, саме вони відкрили рахунок. Точний удар вдався Хіменесу.
Але за сім хвилин Реал зміг відповісти своїм голом. Уругвайський нападник Альваро Родрігес, який вийшов на 77 хвилині, головою зрівняв рахунок.
Відео голів матчу Реал — Атлетіко
Таким чином, у віці 18 років та 226 днів, він став наймолодшим автором голу у мадридському дербі між Реалом та Атлетіко.
Минулий рекорд належав колишньому форварду Реала Гонсало Ігуаїну. У 2007 році, коли аргентинцю було 19 років і 76 днів, він вражав ворота "матрацників".