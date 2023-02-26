Іспанія

Бельгієць має шанс переїхати в столицю Каталонії.

Півзахисник Лестера Юрі Тілеманс під час літнього трансферного вікна може змінити АПЛ на Ла Лігу. Хавбек "лисиць" зацікавив Барселону, повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, у каталонському клубі розраховують підписати 25-річного бельгійця безплатно, адже влітку Тілеманс набуде статусу вільного агента.

У поточному сезоні Тілеманс зіграв 27 матчів, забивши чотири голи та віддавши одну гольову передачу.