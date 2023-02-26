Бельгієць має шанс переїхати в столицю Каталонії.
ЮРІ ТІЛЕМАНС, GETTY IMAGES
26 лютого 2023, 15:56
Півзахисник Лестера Юрі Тілеманс під час літнього трансферного вікна може змінити АПЛ на Ла Лігу. Хавбек "лисиць" зацікавив Барселону, повідомляє Fichajes.
За інформацією джерела, у каталонському клубі розраховують підписати 25-річного бельгійця безплатно, адже влітку Тілеманс набуде статусу вільного агента.
У поточному сезоні Тілеманс зіграв 27 матчів, забивши чотири голи та віддавши одну гольову передачу.