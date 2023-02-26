Франция

Чилієць задоволений своїм становищем.

Нападник Марселя Алексіс Санчес зізнався, що отримує задоволення, граючи за провансальський клуб.

"Почуваюся щасливим у Марселі, хочу продовжувати грати тут.

Користь Інтеру? Про це говорили мої товариші по команді, деякі з них досі не можуть зрозуміти, чому я залишив клуб. Дехто з них досі пишуть мені "браво", — сказав Санчес для Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Санчес виступав за Інтер із літа 2020 року. За цей час він провів 108 матчів, у яких забив 20 голів і віддав 23 результативні передачі. В Марсель він перейшов влітку цього року, підписавши контракт до 2024 року.