Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 26 лютого 2023 року, 15:00.

У поєдинку 23 туру іспанської Ла Ліги Жирона в гостях здобула перемогу над Атлетіком (3:2).

Багато в чому перемогу команді Мічела принесли два автоголи у виконанні Де Маркоса та Весги, забиті в першому таймі. А ще до цього забив Алейш Гарсія, якому асистував українець Циганков, який вийшов в основному складі.

На все це "баски" відповіли голами Берчіче та Рауля Гарсії, який скористався грубою помилкою воротаря Жирони.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетік — Жирона в Ла Лізі:

Атлетік — Жирона 2:3

Голи: Берчіче, 35, Р. Гарсія, 89 — А. Гарсія, 4, Де Маркос, 19 (автогол), Весга, 45+1 (автогол).

Атлетік: Сімон (Агірресабала, 46) — Берчіче, Альварес (Мартінес, 68), Паредес, Де Маркос (Капа, 78) — Весга, Сансет (Морсільо, 78) — Беренгер, Муніаін, Вільямс — Гурузета (Р. Гарсія, 46).

Жирона: Гассаніга — Каррера (Гутьєррес, 61), Хуанпе, Буено, Мартінес — Ромеу — Рікельме (Мартін, 71), Б. Гарсія (Валері, 71), А. Гарсія, Циганков (Рейнір, 80) — Кастельянос (Стуані, 80).

Попередження: Де Маркос, Альварес, Р. Гарсія, Муніаін, Паредес — Кастельянос, Буено, Мартінес, Ромеу, Гассаніга.