Іспанія

Українець висловився щодо гри проти Більбао.

У рамках 23 туру іспанської Ла Ліги Жирона у гостях здивувала Атлетік з Більбао, здобувши перемогу з рахунком 2:3.

Вже на четвертій хвилині Алейш Гарсія вивів Жирону уперед, а гольовою передачею на нього відзначився Віктор Циганков.

Українець коротко у своєму Instagram-акаунті прокоментував перемогу: "Чудовий результат, продовжуємо працювати".

Це вже не перша гольова дія від 25-річного українського вінгера. До цього він забив гол та віддав асист у матчі з Альмерією (2:6).