Іспанія

Дізнайтеся, де та коли дивитися Ель-Класіко — Реал — Барселона.

На стадії півфіналу Кубка Іспанії Реал зустрінеться з Барселоною. Відзначимо, що тогорічний володар трофея Бетіс вибув вже на стадії 1/8 фіналу. У вирішальному матчі Реал або Барселона зустрінеться з переможцем пари Осасуна — Атлетік.

Барселона востаннє перемагала в Кубку Іспанії у 2021 році, тоді в фіналі каталонці здолали Більбао — 4:0. А от Реал останній раз тримав в руках Кубок Короля у далекому 2014 році.

Зі стадії 1/2 фіналу команди зіграють двічі, при цьому правило виїзного голу відсутнє. Другий матч між Барсою та Реалом відбудеться 5 квітня. Цікаво, що між матчами Кубка Реал і Барселона зіграють один поєдинок в чемпіонаті Іспанії.

Де і коли дивитись матч Реал — Барселона

На цій сторінці буде доступна онлайн-трансляція матчу в день гри.

Також у прямому ефірі матч буде доступний на медіасервісі MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.