Іспанія

До вашої уваги огляд матчу Кубка Іспанії за 2 березня 2023 року, 22:00.

У рамках першого півфінального матчу Кубка Іспанії Реал на своєму полі приймав Барселону.

Колектив Карло Анчелотті поступився каталонцям із різницею в один м'яч. Зазначимо, що за весь поєдинок Реал так і не зумів завдати жодного удару у площину воріт Барселони.

Огляд матчу:

Реал — Барселона 0:1

Гол: Мілітао, 26 (авт.)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо (Родріго, 67) — Камавінга, Кроос (Чуамені, 74), Модрич (Альваро, 84) — Вальверде, Бензема, Вінісіус.



Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде — Бускетс, де Йонг, Кесс’є (Роберто, 85) — Рафінья (Фаті, 69), Торрес, Гаві.



Попередження: Вінісіус, Начо, Вальверде — Рафінья, Гаві, Кессьє.