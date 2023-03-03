Іспанія

Команда Хаві здобула мінімальну перемогу над "вершковими".

У першому півфінальному матчі Кубка Іспанії Барселона в гостях здобула мінімальну перемогу над мадридським Реалом (1:0).

За інформацією OptaJose, володіння м'ячем футболістів "блаугранас" склало лише 35,3%, що є найгіршим результатом каталонського клубу у всіх турнірах із сезону-2013/14.

Також відзначається, що Реал володів м'ячем 64,7% ігрового часу, що є найвищим показником за цей час, але тільки в Ель-Класіко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Барселона.