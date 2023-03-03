Іспанія

Іспанський клуб вимагає частково переграти матч чемпіонату проти Ельче.

Кадіс на своєму офіційному сайті опублікував заяву, згідно з якою клуб вимагає призупинити іспанську Ла Лігу, щоб переграти матч проти Ельче.

Нагадаємо, 16 січня пройшов матч 17 туру чемпіонату Іспанії, в якому Кадіс та Ельче поділили очки, закінчивши зустріч із рахунком 1:1.

Футболісти Ельче змогли уникнути поразки завдяки голу на 81 хвилині у виконанні Есекеля Понсе, який на думку Кадіса був забитий не за правилами. Кадіс вважає, що футболіст Ельче забив із офсайду, який не помітила система ВАР.

Кадіс вже подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду та заявив, що вимагає часткового перегравання матчу з 81 хвилини. Також клуб хоче призупинити Ла Лігу доти, доки апеляція не буде розглянута.

У своєму бажанні переграти матч, Кадіс наводить приклади матчів Узбекистан – Бахрейн та Норвегія – Англія, які після апеляцій були частково переграні.

Після 23 турів Кадіс набрав 25 очок та посідає 16 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Свій найближчий матч Кадіс проведе сьогодні, 3 березня, проти Реалу Сосьєдада. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.