Іспанія

Хорватський хавбек поділився своїми думками після гри із Барселоною.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич прокоментував поразку своєї команди у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії проти Барселони (0:1).

"Сьогодні ми грали добре. Нам не вистачило успіху в атаці, ми створили кілька моментів. Я думаю, що наша гра була досить гарною. Потрібно заспокоїтися, сподіватися досягти більшого і перемогти у матчі-відповіді.

Щоразу, коли ми граємо, ми налаштовані оптимістично. Барселона завжди чудова команда, незважаючи на втрати. Ми створили достатньо, щоб забити гол і ми цього не зробили. Ми були кращими, я вірю в команду і в те, що ми зможемо змінити це", — наводить слова Модрича AS.

Півфінальний матч у відповідь пройде 5 квітня на стадіоні Камп Ноу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Барселона.