Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 24-го туру Ла Ліги, який пройде 4 березня та розпочнеться о 22:00.

У рамах 24-го туру чемпіонату Іспанії зійдуться Валенсія та Барселона. Протистояння повинно бути вельми цікавим.

АТЛЕТІКО — СЕВІЛЬЯ

СУБОТА, 04 БЕРЕЗНЯ, 17:15. ВАНДА МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГІЛЬЄРМО КУАДРА ФЕРНАНДЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Атлетіко підходить до поєдинку на четвертій сходинці турнірної таблиці з 42 набраними балами, намагаючись не відставати від Реала Сосьєдад, та водночас оглядаючись на Бетіс, що знаходиться на відстані двох пунктів позаду. Останній матч команда Дієго Сімеоне провела проти Реала та зіграла внічию з рахунком 1:1.

Підопічні Дієго Сімеоне можуть не хвилюватись через єврокубкові баталії та повністю зосередитись на чемпіонаті. Наздогнати Реал та Барселону в турнірній таблиці майже неможливо, а ось зайняти третє місце — очевидна мета для "матрацників".

Севілья, своєю чергою, показує дуже невдалі результати протягом сезону. Команда привчила, що вона — безумовний претендент на топ-4, а іноді готова й нав'язати боротьбу за перші місця. Втім, в цьому сезоні в нервіонців все йде не дуже добре — 25 балів після 23 турів та 14 сходинка в турнірній таблиці.

В минулому турі андалусійці приймали на своєму полі Осасуну та поступились в результативному матчі з рахунком 2:3. Якщо говорити мовою фактів, то Севілья випереджає зони вильоту лише на два бали, тому їй вкрай потрібен позитивний результат.

З кінця 2010 року команди зіграли між собою 29 матчів. В 11 з них перемогу святкував Атлетіко, також було зафіксовано 12 нічийних результатів та шість перемог Севільї.

Зазначимо, що в останній раз команди зустрічались в жовтні минулого року. Тоді Атлетіко відсвяткував перемогу з рахунком 2:0.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Не зіграють: Моліна, Корреа, Регілон, Де Пауль, Рейнілдо — Фернандо, Маркао, Баде, Рекік, Корона, Гомес

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