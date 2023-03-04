Завершився поєдинок Ла Ліги.
Реал Сосьєдад - Кадіс, getty images
04 березня 2023, 00:15
Реал Сосьєдад в рамках поєдинку двадцять четвертого туру чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Кадіс та зіграв внічию.
Команди так і не змогли вразити ворота один одного за дев'яносто хвилин ігрового часу, хоча господарі поля мали суттєву перевагу.
Реал Сосьєдад — Кадіс 0:0
Реал Сосьєдад: Реміро — Ріко, Ле Норман, Горосабель, Субельдія — Субіменді, Кубо, Меріно, Мендес (Сільва 61) — Оярсабаль, Фернандес Луна (Серлот 61)
Кадіс: Ледесма — Еспіно, Хіменес, Ернандес, Карселен — Ескаланте, Сан-Еметеріо (Гвардіола 62), Собріно, Фернандес (Алькарас 62) — Бонгонда (Алехо 62), Марті