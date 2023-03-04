Іспанія

Український вінгер отримав довіру тренерського штабу.

Жирона в рамках поєдинку двадцять четвертого туру гратиме на виїзді проти Хетафе.

Тренерський штаб Мічела довірив місце в стартовому складі Віктору Циганкову, який дуже добре показав себе в попередніх матчах.

В складі Жирони український півзахисник вже провів чотири матчі, в яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Циганков потрапив у трійку найкращих гравців Жирони у матчі проти Атлетіка.