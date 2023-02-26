Іспанія

Український вінгер відзначився результативною передачею.

У матчі 23 туру іспанської Ла Ліги Жирона в гостях обіграла Атлетік із рахунком 3:2.

У цьому матчі в основному складі вийшов український вінгер Віктор Циганков, який вже на четвертій хвилині поєдинку відзначився результативною передачею.

За 80 ігрових хвилин українець віддав 21 з 28 передач (75%), зокрема одну ключову, зробив одне обведення, заробив один фол, один раз виніс м'яч та зробив два перехоплення.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії Циганкова в 7,1 бала, що є третьою оцінкою після Алейша Гарсії (8,4) та Борхи Гарсії (7,1).

Портал SofaScore поставив українцеві 6,9 балів, що також є третьою оцінкою після Алейша Гарсії (7,9) та Борхи Гарсії (7,1).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік — Жірона.