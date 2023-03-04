Іспанія

Напередодні українець пропустив тренування через проблеми зі здоров'ям.

Мадридський Реал у своєму твіттері опублікував заявку на майбутній матч 24 туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса.

У заявці "вершкових" відсутній український воротар Андрій Лунін.

За інформацією Marca, 24-річний українець пропустив тренування команди Карло Анчелотті через проблеми зі здоров'ям. У футболіста гастроентерит.

Нагадаємо, матч Бетіс — Реал відбудеться завтра, 5 березня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.