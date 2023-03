Під час Ель-Класіко, яке відбулось у рамках Кубку Іспанії, головний арбітр Хосе Мунуера Монтера був не радикальним щодо вінгера Реала Вінісіуса Жуніора.

В одному з моментів бразилець повалив на газон півзахисника Барси Френкі де Йонга. За це Монтера дав Вінісіусу жовту картку.

Едер Мілітао незадоволений таким рішенням підішов до рефері, аби запитати про підстави. На це отримав відповідь: "Едере, це має бути червона картка. Послухай, він взяв його за шию та повалив".

😳 Munuera Montero admits in a video to Militão that he could have sent off Vinicius for the action with Frenkie de Jong



🗣️ “Eder, Eder, listen to me. It’s a red, ok?”



🗣️ “It’s a red, he grabs him by the neck and he throws him to the ground”#LLL

🧡🇪🇸⚽️pic.twitter.com/HsiQzCTzDH