Рефері дав скандальний коментар під час гри.
Епізод з матчу, Getty Images
03 березня 2023, 21:05
Під час Ель-Класіко, яке відбулось у рамках Кубку Іспанії, головний арбітр Хосе Мунуера Монтера був не радикальним щодо вінгера Реала Вінісіуса Жуніора.
В одному з моментів бразилець повалив на газон півзахисника Барси Френкі де Йонга. За це Монтера дав Вінісіусу жовту картку.
Едер Мілітао незадоволений таким рішенням підішов до рефері, аби запитати про підстави. На це отримав відповідь: "Едере, це має бути червона картка. Послухай, він взяв його за шию та повалив".
Ці слова спричинили скандал в іспанській пресі. Виходить, що Монтера признав, що мав дати червону, але обмежився жовтою.
Раніше стало відомо, що хавбек Барселони Гаві ображав Вінісіуса під час матчу, назвавши його "сином повії"