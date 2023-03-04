Іспанія

Українець поступово перетворюється в лідера Жирони.

Півзахисник Жирони Віктор Циганков відзначився гольовою дією в матчі 24 туру Ла Ліги проти Хетафе. Українець асистував Валентіну Кастельяносу на 54-ій хвилині поєдинку.

На жаль, гольова дія українця сталася за рахунку 0:3. Станом на 80-ту хвилину Жирона поступається — 2:3.

Відзначимо, що для Віктора це третій поспіль матч, в якому він робить результативну дію — в поєдинку проти Альмерії Циганков забив і віддав асист, а в зустрічі з Атлетіко також відзначився гольовою передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Циганков потрапив у трійку найкращих гравців Жирони у матчі проти Атлетіка.