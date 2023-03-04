Англія

Українець поки що не може заслужити місце в основному складі команди Грема Поттера.

Сьогодні, 4 березня, відбудеться матч 26 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться Челсі та Лідс.

Тренерський штаб "синіх" на чолі з Гремом Поттером вже визначився зі стартовим складом на гру і, на жаль, український вінгер Михайло Мудрик залишився на лаві запасних.

Цього сезону Мудрик провів п'ять матчів в АПЛ, у яких відіграв на полі 180 хвилин, але поки що без результативних дій.

Нагадаємо, матч Челсі — Лідс розпочнеться о 17:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.