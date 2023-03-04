Україна

Коментар тренера після гри з олександрійцями.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував нічию з Олександрією (2:2) в матчі УПЛ.

"Гарно почали, мали багато моментів і забили гол, але після цього я не знаю, що трапилося із хлопцями, котрі почали припускатися помилок і просто дарувати м’яч супернику. Потім ми забили другий м’яч, але в кінці гри, мабуть, не вистачило досвідчу і класу, адже вигравати в кінці матчу 2:1 і натрапити на контратаку суперника – це, звичайно, для мене не зрозуміло. Треба було десь здійснити фол, тактично зупинити суперника і відійти в оборону.

В цілому, гра була динамічною і сподобалася вболівальникам, адже дві команди прагнули до перемоги. У Олександрії гарна команда, добрий тренер, так що побажаємо їм успіху", — цитує Кучера офіційний сайт Дніпра-1.

Звіт про матч Олександрія — Дніпро-1 читайте на нашому сайті.