Іспанія

До вашої уваги огляд матчу Ла Ліги за 4 березня 2023 року, 15:00.

У матчі 24 туру іспанської Ла Ліги Жирона в гостях поступилася Хетафе з рахунком 2:3. В цьому поєдинку результативною передачею відзначився Віктор Циганков, але каталонцям цього не вистачило навіть для нічиєї.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Хетафе — Жирона 3:2

Голи: Унал, 2, 15 (з пенальті), Майораль, 44 — Кастельянос, 55, Гутьєррес, 80.

Хетафе: Сорія — Порту, Альдерете, Дуарте, Джене, Суарес (Іглесіас, 72) — Ель Хаддаді (Мілья, 74), Арамбаррі (Аленья, 72), Максимович — Унал (Валенсіано, 90+2), Майораль.

Жирона: Гассаніга — Каррера (Стуані, 80), Хуанпе (Лопес, 46), Буено, Мартінес (Гутьєррес, 46) — Ромеу — Рікельме (Рейнір, 69), Борха Гарсія, А. Гарсія (Валері, 46), Циганков — Кастельянос.

Попередження: Арамбаррі, Джене, Дуарте, Максимович, Мілья — Каррера, Рікельме, Буено.