Україна

Коментар тренера після складної гри в чемпіонаті України.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував перемогу над Ворсклою в матчі УПЛ (3:2).



"В нас задача – постійно грати швидко та в пас, щоб було більше часу в тих, хто м’яч отримує. Спочатку був не дуже гарний темп від нас. Потім помилка та пропустили гол. Другий гол також пропустили швидко. Будемо дивитися, що там було, розбирати.



Перший тайм програли 2:0, але в мене не було відчуття, що ми сьогодні не наберемо залікових пунктів. Повинні були забивати, створювали багато моментів. Так і вийшло. Перший гол – це гра через Герреро, він віддав. Потім трохи пощастило, забив Русин – 2:2. Ви бачили, що в команди були ще сили задля того, щоб забивати третій. Гарна атака – м’яч потрапив у руку супернику та ми забили з пенальті, який реалізував Бражко.



Повинні були вигравати та здобувати три пункти. Радий, що саме так й сталося.



В нас молода команда. Нові гравці також. Це хороший стимул для футболістів зрозуміти, що вони можуть грати в такий футбол на такому рівні та можуть багато чого ще показувати та радувати наших вболівальників", — цитує ван Леувена офіційний сайт Зорі.

Відео голів та огляд матчу Ворскла — Зоря дивіться на нашому сайті.