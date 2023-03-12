Іспанія

Колектив із Сан-Себастьяна поділив очки з середняком чемпіонату Іспанії.

У 25 раунді іспанської Ла Ліги Мальорка на власному полі змагалась із Реалом Сосьєдад.

На початку зустрічі, а саме на 3 хвилині, гості відкрили рахунок. Карлосу Фернандесу вдалося переграти Райковича. Але на 50 хвилині господарі зрівняли — Лі Кан Ін став автором взяття воріт. На 90 хвилині гості залишились у меншості — вилучили Меріно.

Мальорка — Реал Сосьєдад

Голи: Лі Кан Ін, 50 — Фернандес, 3

Мальорка: Райкович — Маффео, Гонсалес, Ральйо, Настасич, Хауме (Бастідас, 46) — Д. Родрігес (А. Родрігес, 68), Баба, Руїс (Батталья, 82), Лі Кан Ін (Санчес, 82) — Кадевере (Ндіає, 46).

Реал Сосьєдад: Реміро — Ріко, Пачеко, Ле Норман, Горосабель — Субіменді, Меріно, Оярсабаль (Чо, 70), Сільва (Кубо, 82), Мендес — Фернандес (Серлот, 63).

Попередження: Родрігес, Фернандес, Гонсалес.

Вилучення: Меріно.