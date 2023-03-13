Україна

Артем Гагарін висловився після гри з "гірниками".

Віце-президент Кривбасу Артем Гагарін прокоментував поразку своєї команди у матчі 17 туру УПЛ проти донецького Шахтаря (0:3).

"До першого голу все ще було більш-менш. Шахтар відкрив рахунок: феноменальний удар, феноменальний гол. Побільше би таких голів у виконанні Шахтаря в єврокубках, і тоді це було би взагалі круто для всіх нас. Ми дуже вдячні супернику за те, що він приїхав до Кривого Рогу.

Все було дійсно за спортивним принципом. Шахтар переміг Кривбас. У них плюс три, враховуючи ті плюс три, які ми їм заробили у матчі з Дніпром-1. Думаю, це непоганий заділ для "гірників" на чемпіонство.

Для нас дуже важливо давати шанс молоді. Важливо, що наші вихованці дебютують саме у таких матчах, як із Шахтарем. Це перший матч Карпуся в УПЛ, але явно не останній. На жаль, тільки програли 0:3, тут вже нічого не додаш.

Єдине, що ще хочу сказати: ми тут, ми грали у Кривому Розі. За нашою грою спостерігали наші 15 загиблих пацанів. Ця гра була для них. Для нас дуже важливо було зіграти саме вдома, у Кривому Розі. І цим матчем усім доводимо те, що й так у всіх нас в головах. Показуємо тій русні, яка зараз на нашій землі, що на них очікує. Ми все показали цим матчем, який провели тут. Показали нашим новим фірмовим принтом, який у нас вже є. Хтось ще посперечається, що русні пи##а?!", - наводить слова Гагаріна прес-служба клубу.

Раніше Football.ua підбив підсумки та проаналізував минулий тур УПЛ.