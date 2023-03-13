Україна

Український хавбек відзначився голом у ворота Дніпра-1.

У матчі 17 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо мінімально обіграло Дніпро-1 з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол забив півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський.

Для 30-річного українця цей гол став 46 у складі київського клубу в рамках чемпіонатів України, що дозволило йому наздогнати бразильця Діого Рінкона, який виступав за біло-синіх з 2002 по 2007 рік.

Нинішнього сезону Буяльський забив 11 голів в УПЛ та ще один м'яч у Лізі чемпіонів.

Нині Віталій посідає друге місце у списку бомбардирів УПЛ після Артема Довбика, у якого на один забитий м'яч більше.

Раніше повідомлялося, що Буяльський отримав червону картку за відзначення після матчу з Дніпром-1.