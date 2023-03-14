Іспанія

Хавбек "вершкових" поділився своїми планами на майбутнє.

Півзахисник Реала Дані Себальйос прокоментував своє майбутнє у мадридському клубі.

"Я хочу грати у футбол, і хочу, щоб мене оцінювали за рівнем моєї гри на полі. Не хочу отримувати новий контракт, якщо цього не заслуговую і не хочу переходу в іншу команду, якщо не заслуговую на це. Хочу насолоджуватися футболом.

Хочу дограти три місяці контракту, а коли вони підійдуть до кінця, зустрінуся зі своїм агентом, сім'єю, щоб вибрати найкращий варіант. Мені потрібен новий контракт лише в тому випадку, якщо правління та тренерський штаб вирішить, що я підходжу для Реала. Зараз найголовніше — використовувати будь-який ігровий час, щоб показати, що хочу грати за цю команду", — наводить слова Себальйоса AS із посиланням на Movistar.

Нагадаємо, чинний контракт 26-річного іспанця розрахований до цього літа.

Цього сезону Себальйос провів 29 поєдинків, у яких забив один гол та віддав шість гольових передач.