Іспанія

Такий варіант можливий, якщо Карло Анчелотті вирішить тренувати збірну Бразилії.

Легендарний колишній форвард Реала Рауль може очолити основну команду "вершкових", замінивши Карло Анчелотті. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу задоволене роботою 45-річного іспанця на чолі резервної команди "вершкових" і вважає його гідним варіантом на зміну Анчелотті, якщо італієць вирішить очолити збірну Бразилії.

Під керівництвом Рауля Реал Кастілья посідає четверте місце у третьому іспанському дивізіоні. Своєю роботою іспанець привернув увагу клубів АПЛ та Бундесліги.

Особисто Рауль також хоче очолити Реал, але остаточне рішення за президентом Флорентіно Пересом. Також іспанець вважає АПЛ перспективним місцем для продовження роботи, але перша мета – очолити Реал.

Діючий контракт Анчелотті з Реалом розрахований до літа наступного року.

Нині Реал посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на дев'ять очок. У Лізі чемпіонів Реал дійшов до 1/8 фіналу, де у першій грі розгромив Ліверпуль (5:2). Також команда продовжує боротьбу за Кубок Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Бензема та Менді зможуть зіграти проти Ліверпуля у Лізі чемпіонів.