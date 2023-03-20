Іспанія

Вінгер Реала зміг відповісти, що ще більше розлютило фанів.

У рамках 26 туру іспанської Ла Ліги відбулось Ель-Класіко між Барселоною та Реалом. Поєдинок проходив на Камп Ноу, де зібралось близько 96 тисяч вболівальників.

У першому таймі вболівальники каталонського клубу масово ображали вінгера Реала Вінісіуса Жуніора. Вони кричали з трибун: "Вінісіус, сдохни".

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Здавалося, що цей момент може вивести футболіста. До нього підійшов Карім Бензема, і ​​спробував "по-батьківськи" заспокоїти бразильця, щоб він не впав духом.

Проте, як виявилось, цей момент тільки підбадьорив гравця. Він показав трибунам шеврон переможця клубного чемпіонату світу, що ще більше розлютило фанів Барси.

У минулому матчі між Барселоною та Реалом півзахисник перших Гаві намагався вивести із себе Вінісіуса, назвавши його "сином повії".