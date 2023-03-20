Іспанія

Аутсайдер Ла Ліги залишився без тренера.

Пабло Мачін звільнений з посади головного тренера Ельче, повідомляється на офіційному сайті клубу.

"Футбольний клуб Ельче оголошує, що Пабло Мачін не продовжуватиме працювати тренером першої команди. Клуб хоче подякувати тренеру за його роботу та відданість під час перебування на посаді. Футбольний клуб Ельче бажає Мачіну та його тренерському штабу успіхів в професійній кар’єрі. Сьогоднішнє тренування проведе технічний штаб першої команди", - йдеться у заяві клубу.

📯 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Pablo Machín — Elche Club de Fútbol🌴💯🥇 (@elchecf) March 20, 2023

47-річний іспанець очолював Ельче з листопада 2022 року. Наразі команда посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.