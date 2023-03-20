Аутсайдер Ла Ліги залишився без тренера.
ELCHECF.ES
20 березня 2023, 14:27
Пабло Мачін звільнений з посади головного тренера Ельче, повідомляється на офіційному сайті клубу.
"Футбольний клуб Ельче оголошує, що Пабло Мачін не продовжуватиме працювати тренером першої команди. Клуб хоче подякувати тренеру за його роботу та відданість під час перебування на посаді. Футбольний клуб Ельче бажає Мачіну та його тренерському штабу успіхів в професійній кар’єрі. Сьогоднішнє тренування проведе технічний штаб першої команди", - йдеться у заяві клубу.
47-річний іспанець очолював Ельче з листопада 2022 року. Наразі команда посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.