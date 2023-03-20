Іспанія 20 березня 2023, 15:44 Гол Кессьє в ворота Реала став 3000-м для Барселони на Камп Ноу Івуарієць забив ювілейний м'яч. ФРАНК КЕССЬЄ - GETTY IMAGES 20 березня 2023, 15:44 Вчора Барселона в Ель-Класіко здолала Реал на своєму полі (2:1). Дебютним голом в Ла Лізі за каталонців відзначився Франк Кессьє. Як пише Gracenote Live, півзахисник Барселони став автором 3000-го гола "синьо-гранатових" на Камп Ноу у рамках чемпіонату Іспанії. Також Кессьє став першим івуарійцем, який забивав у Класіко. Відео голів та огляд матчу Барселона — Реал дивіться на Football.ua. Люди Франк Яннік Кессьє Команди Барселона Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте