Іспанія

Івуарієць забив ювілейний м'яч.

Вчора Барселона в Ель-Класіко здолала Реал на своєму полі (2:1). Дебютним голом в Ла Лізі за каталонців відзначився Франк Кессьє.

Як пише Gracenote Live, півзахисник Барселони став автором 3000-го гола "синьо-гранатових" на Камп Ноу у рамках чемпіонату Іспанії. Також Кессьє став першим івуарійцем, який забивав у Класіко.

Відео голів та огляд матчу Барселона — Реал дивіться на Football.ua.