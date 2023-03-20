Іспанія

Слова півзахисника після поразки на Камп Ноу.

Півзахисник Реала Дані Себальос прокоментував поразку в матчі з Барселоною (1:2) у чемпіонаті Іспанії.

"Ми заслужили більшого. Ми пішли з усіх сил вперед у другому таймі, але пропустили в контратаці й рахунок став 1:2.

Майже всі грали на позиціях нападників. Нам потрібен був другий гол, щоб набрати три очки, але в підсумку все вирішила маленька деталь", — сказав Себальос.

Відео голів та огляд матчу Барселона — Реал дивіться на Football.ua.