Іспанія

Португалець занадто багато коштує.

Барселона розглядає різноманітні варіанти посилення складу в найближчі трансферні вікна.

Довгий час каталонців пов'язували з півзахисником Манчестер Сіті Бернарду Сілвою, проте, як повідомляє видання Mundo Deportivo, Барселона не зможе придбати гравця.

Стверджується, що англійський клуб попросить за свого гравця 70-80 мільйонів євро, що не підходить для Барселони, зважаючи на фінансову ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сам Бернарду Сілва розглядає перехід в інший клуб.