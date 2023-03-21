Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Прімера цього туру подарувала багато цікавого. Звісно, виділяється Класіко, проте й без нього вистачало інтриг, як-то протистояння Атлетіко та Валенсії.

Результати туру



Барселона зробила вирішальний крок до повернення чемпіонського титулу

Барселона здолала Реал на Камп Ноу у Ель Класіко і фактично закрила питання із майбутнім іспанським чемпіоном.

тер Штеген — Араухо, Кунде, Крістенсен, Бальде — Роберто (Кессьє, 77), Бускетс, де Йонг — Рафінья (Торрес, 83), Левандовські, Гаві (Фаті, 90+1)



Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо (Менді, 62) — Кроос (Родріго, 62), Камавінга (Чуамені, 76), Модрич (Себальйос, 76) — Вальверде (Асенсіо, 77), Бензема, Вінісіус

У вболівальників та експертів було багато сумнівів щодо видовищності цього поєдинку у контексті нещодавнього матчу у кубку, коли Барселона не дуже видовищно мінімально переграла Реал на виїзді. Цього разу вийшло набагато цікавіше.

Мадридцям потрібно було лише перемагати, якщо вони хотіли лишити собі шанси на захист чемпіонського титулу. Гра каталонців виглядає далеко не безгрішно, проте за рахунок гарної організації й певного везіння в окремих матчах вдається уникати втрати очок. Цього не скажеш про колектив Анчелотті, який встиг віддати занадто багато потенційно виграшних поєдинків цього сезону у лізі. Хаві знайшов протидію грізному супернику, якого він переміг вже вчетверте трохи більше, ніж за один календарний рік.

Починалося все доволі непогано, після сейву Куртуа сталася традиційна для цього протистояння з нещодавніх пір битва Вінісіуса із Араухо, коли бразилець намагався виконати подачу, а замість цього уругваєць зрізав її без шансів для тер Штегена у власні ворота. Цікаво, що ця дуель знову в більшості залишилася за каталонцем, бо його опонент лише лічені рази зумів обійти його на дриблінгу. Зате цього разу Араухо грав місцями навіть трохи вище, підключаючись до атак і ситуативно змушуючи Вінісіуса грати проти нього вже в обороні. Працьовитість захисника можливо частково призвела до пошкодження, яке виключило його з гри щонайменше до завершення міжнародної паузи.

Барселона відповіла своїм моментом перед перервою. Пам'ятаєте, з кого почалася метушня у штрафному майданчику мадридців? Саме Рональд Араухо виконав кросс, який призвів до декількох заблокованих ударів та чіткого пострілу Роберто. Не дарма з вихованцем Ла Масії продовжили контракт у Каталонії ще на деякий час. Подібні скромні футболісти, котрі вміють опинитися в потрібний момент під рукою тренерського штабу й зробити результат доволі цінний актив у періоди гламурного футболу та зіркових контрактів.

В другому таймі каталонці декілька разів змусили Куртуа вступити в гру і загалом створювали ефективний тиск на суперника, наприклад, Роберт Левандовські ледь не оформив принаймні голясо туру, коли трохи не влучив боковими ножицями, проте заміни Карло Анчелотті оживили його команду й дозволили дещо вирівняти поєдинок.

Перш за все, відзначаємо появу Родріго, який вміє давати необхідну універсальність в атаці свого клубу, а цього разу трохи розв'язував руки Вінісіусу та фактично дублював його, що дозволяло внести трохи хаосу у захист Барселони й більш ефективно рухати м'яч у фінальну третину поля. Саме завдяки подібним маневрам забив Асенсіо, коли комбінація бразильського тандему призвела до передачі Дані Карвахаля на іспанця.

Офсайд був, що називається, на тоненького, проте арбітр мав підстави скасувати це взяття воріт. Марко трохи пізніше завдав небезпечного удару над поперечиною, а в підсумку у доданий час забили господарі.

Атака розпочалася з перехоплення м'яча Бускетсом, тривала на протязі півхвилини і в підсумку розкішний пас п'ятою Левандовські і простріл Бальде й удар з меж штрафного у дотик Франка Кесс'є дозволив злитися в екстазі Камп Ноу, на трибунах якого того вечора дивилося футбол приблизно 95 тисяч глядачів. Відмітимо дії втомившогося Карвахаля, втрату якого власне я й описав вище, котрий не встиг повернутися у свою зону і через це Едеру Мілітао довелося компенсовувати простір за товаришем, а іншим захисникам за ланцюжком зміщуватися вправо, Чуамені та особливо Себальйос не до кінця розподілили зони відповідальності, а коли Менді встиг зрозуміти, що за його спиною знаходиться івуарієць, було марно.

Барселона чемпіон? Наразі рано робити остаточні висновки, проте заявка на титул дуже вагома. Відрив у таблиці дуже солідний, завантаженості у єврокубках немає. Можна також оформляти золотий дубль вперше з 2018 року. Наразі все складається якнайкраще для клубу. Цікаво, чи буде цей сезон успішним Рубіконом для Хаві та Барселони перед майбутніми гучними успіхами, бо наразі його плідна працю викликає симпатію в нейтральних фанатів.

Реал, скоріше всього, втрачає титул. Проте попереду можливість взяти реванш у кубку, а також шанс захистити трофей у Лізі чемпіонів, де подолати супротив того ж Челсі чи Сіті буде не менш реально, ніж у минулому сезоні.

Коротко про інші матчі туру

- Атлетік на виїзді зумів переграти Вальядолід (3:1). Більшість голів команда Вальверде забила у другому таймі.

- Альмерія вирвала нічию в міцного Кадіса (1:1). Господарі пропустили після вкидання з ауту, проте реалізували пенальті на фінальному відрізку матчу.

- Райо та Жирона видали чудовий матч (2:2). Декілька разів гостей виручив голкіпер, проте Паласон розкішним ударом відкрив рахунок, а далі Оскар Трехо забив другий. Між гольовими звитягами відбувся дубль Віктора Циганкова, який після добивання та чіткого удару із штрафної в дотик зрівнював рахунок та змушував капітулювати Дімітрієвські. Окрім того, господарі кумедно потрапили в халепу з одинадцятиметровим. Перший удар Трехо парирував голкіпер, рефері змусив перебити його через вбігання до штрафного майданчика гравця в "найкращих" традиціях поєдинку Челсі й Боруссії, аргентинець захотів розіграти стандарт з Ісі Паласоном, втім закосплеїти Ліонеля Мессі та Неймара бородатих часів Барселони не вийшло, іспанський футболіст примудрився вдарити вище.

- Еспаньйол вдома поступився Сельті (1:3). Вихованець Барселони Карлес Перес зробив 1+1.

- Атлетіко не мав жодних проблем у домашньому матчі з Валенсією (3:0). У першій половині першого тайму арбітр відмінив гол левантійців, який міг би змінити хід матчу, а по перерві вони пропустили ключові м'ячі та остаточно впевнено програли мадридцям.

- Бетіс на виїзді мінімально переграв Мальорку (1:0). Борха Іглесіас чітко зумів пробити здалеку.

- Вільярреал на виїзді зумів розгромити Осасуну (3:0). Ефектним дублем відмітився Хосе Моралес.

- Сосьєдад всуху здолав Ельче (2:0). Обидва голи прийшли по перерві.

- Хетафе вдома здолав Севілью (2:0). Мунір й Унал дозволили своїми голами обійти андалусійців у турнірній таблиці.

Цікаві факти та статистика

Найкращий гол 26-го туру Прімери

Іньїго Мартінес (Атлетік Більбао)

Ісі Паласон (Райо)

Оскар Трехо (Райо)

Габріель Вейга (Сельта)

Хосе Моралес (Вільярреал)

Найкращий гравець 26-го туру Прімери

Віктор Циганков (Жирона) – дубль у ворота міцного Райо

Карлес Перес (Сельта) – 1+1 на виїзді проти непоступливого Еспаньйолу

Хосе Моралес (Вільярреал) – ефектний дубль у матчі на виїзді з непоступливою Осасуною

Франк Кесс'є (Барселона) — переможний гол у ворота Реала

Символічна збірна 26-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 26-го туру

# И О 1 Барселона 26 68 2 Реал Мадрид 26 56 3 Атлетіко 26 51 4 Реал Сосьєдад 26 48 5 Бетіс 26 45 6 Вільярреал 26 41 7 Атлетік 26 36 8 Райо Вальєкано 26 36 9 Сельта 26 34 10 Осасуна 26 34 11 Мальорка 26 32 12 Жирона 26 31 13 Хетафе 26 29 14 Севілья 26 28 15 Кадіс 26 28 16 Вальядолід 26 28 17 Еспаньйол 26 27 18 Валенсія 26 26 19 Альмерія 26 26 20 Ельче 26 13



Розклад наступного туру іспанського чемпіонату