Іспанія

Захисника не цікавить перехід в іншу команду.

Захисник Барселони Хорді Альба не хоче покидати команду, не дивлячись на суттєвий інтерес до нього з Італії.

Як стверджує видання El Nacional, іспанський футболіст хоче відпрацювати свій контракт з каталонцями, який розрахований до кінця наступного сезону.

На Хорді Альбу претендують Ювентус та Інтер, які готові заплатити за гравця близько 10 мільйонів євро.

В цьому сезоні захисник провів 22 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився голом та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона подовжила контракт з Серхі Роберто.