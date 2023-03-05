Захисника не цікавить перехід в іншу команду.
Хорді Альба, getty images
05 березня 2023, 11:27
Захисник Барселони Хорді Альба не хоче покидати команду, не дивлячись на суттєвий інтерес до нього з Італії.
Як стверджує видання El Nacional, іспанський футболіст хоче відпрацювати свій контракт з каталонцями, який розрахований до кінця наступного сезону.
На Хорді Альбу претендують Ювентус та Інтер, які готові заплатити за гравця близько 10 мільйонів євро.
В цьому сезоні захисник провів 22 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився голом та шістьма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона подовжила контракт з Серхі Роберто.