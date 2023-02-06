Іспанія

Захисник Барселони прокоментував перемогу над Севільєю.

Каталонська Барселона напередодні здолала андалузьку Севілью в рамках двадцятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Барселона — Севілья 3:0 Відео голів та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Захисник "блаугранас" Хорді Альба, на рахунку якого за підсумком звітної зустрічі гол та гольовий пас, після завершення гри прокоментував виступ команди.

"Ми проводимо дуже хороший сезон, добре граємо, добре пресингуємо та забезпечуємо захист нашим воротам. У іншому випадку, наші суперники б просто не залишали нам шансів на успіх.

Зараз у нас є вісім очок переваги над Реалом, але це ще далеко не завершення чемпіонату. Нам доведеться подолати дуже довгий шлях в Ла Лізі.

Я не з тих, хто надсилає якісь повідомлення своїми діями на полі. Коли мені довіряють зіграти якийсь час, я намагаюся використовувати ці хвилини. А коли цієї можливості не існує, я присвячую себе допомозі молодим гравцям, щоб вони продовжували рости й команда разом із ними", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє гостьовий матч проти Вільярреала.